مندوب لبنان في الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية ترقى لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا للمواثيق الدولية

قال السفير على حسن الحلبي، المندوب الدائم للبنان في الجامعة العربية، إن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتعتبر انتهاكًا للمبادئ والقيم الإنسانية والمعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وتشكل تحدًا عنيف من قبل إسرائيل للمجتمع الدولي بأكمله.



وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس، أنه لطالما حذرنا من استمرار إسرائيل في سياسة التهويل والتهديد منذ أكتوبر 2023 ومن نواياها العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وإعادته للعصر الحجري، موضحًا أن إسرائيل تتجاهل المناشدات والتحذيرات العربية والأجنبية من عواقب هذه الحرب.



وتابع، أن إسرائيل تقترف الجرائم الإنسانية والكوارث البشرية وتهدد أمن واستقرار المجتمع اللبناني بالكامل في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وخرقًا جديد وسافر لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعبأ لا بالتحذير ولا المناشدة ولا بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، ولبنان كان قد قدم عدد من الشكاوى لمجلس الأمن بتعرض مناطقه الحدودية المأهولة بالمدنيين إلى قصف إسرائيلي متعمد بالذخيرة التي تحذر البروتوكولات الدولية باستخدامها ولكن بلا جدوى.



وأردف، المندوب الدائم للبنان في الجامعة العربية، أنه لطالما حذرنا وحذرت الدول العربية الشقيقة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن تداعيات شن مثل هذا العدوان على المنطقة الذي يهدد أمن واستقرار دولها وقد يدفع إلى شن حربًا إقليمية ولكن بلا جدوى.



