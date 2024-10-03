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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لبنان.. كارول سماحة: حطوا طوائفكن وفروقاتكن على جنب

كارول سماحة
كارول سماحة
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دعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى توحيد الصفوف اللبنانية في مواجهة العدو الإسرائيلي عقب الغارات المكثفة التي شهدتها مؤخرا.

وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس":"اليوم مش وقتا نختلف بالآراء وكل واحد يثبت إنو هو الصح والتاني غلط، حطوا طوائفكن وفروقاتكن على جنب، ودافعوا عن حدود بلدكن، إذا دخل العدو على أرضنا رح يعيش ببيوتنا وأراضينا ويرمينا برا متل ما عمل بفلسطين! هيدا حلم قديم عندو من قبل ما تكبر الأحزاب ببلدنا وأي حجة تانية بيدّعي فيا العدو كذبة!".

يشار إلى أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم منذ الأسبوع الماضي في لبنان، بالقتال الذي شهد غارات إسرائيلية على بيروت وضواحيها الجنوبية.

لبنان كارول سماحة حطوا طوائفكن جنب