رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها

أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية، والاتصالات ومكتب الشؤون الدستورية، وذلك في ضوء الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بإحالة التشريع لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ستشهد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

كما تلقى مجلس الشيوخ، رسالة من رئيس النواب بشأن الكتاب الوارد رئيس الوزراء بسحب عدد من القوانين منها قانونين سبق إحالتهم من النواب إلى الشيوخ، متماثلان في مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن واستهلت الجلسة الافتتاحية أمس شهدت، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.