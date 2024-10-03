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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام زكي: الاحتلال الإسرائيلي اختار الدم بدلًا من نزع فتيل التصعيد

السفير حسام ذكي
السفير حسام ذكي
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاعتداءات على لبنان لن تحقق الأمن لأي طرف وتزرع بذور صراعات ممتدة.

وأضاف زكي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث التطورات في لبنان، اليوم الخميس، الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إننا حذرنا مرارًا من مخاطر وتبعات الحرب الإقليمية، ونتضامن مع لبنان بكافة مكوناته دون تمييز في هذا الظرف الصعب، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي اختار الدم والقتل بدلًا من وقف إطلاق النار ونزع فتيل التصعيد.

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية