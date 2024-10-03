حملة مفاجئة لضبط المخالفات بحي شرق الإسكندرية

أعلن اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، عن شن حملة مفاجئة لضبط المخالفات بقيادة السكرتير العام للحي وإدارة أشغال الطريق وإدارة الكهرباء وذلك بناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

انطلقت الحملة في ساعات الصباح الباكر لأسواق باكوس لمراقبة المخالفات، وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر إشغال متنوعة و23 حالة لمخالفات قديمة وإزاله الحواجز الحديديه من الطريق العام كما تم فصل التيار الكهربائي عن عمود إنارة تمت سرقة التيار منه لتشغيل بسطة فاكهة حيث تم عزل الكابلات وتركيب باب للعمود. بالإضافة إلى ذلك، تم فصل التيار عن علبة شبكات كهربائية وإزالة إعلانين مخالفين نتيجة استخدام أسلاك عارية وغير معزولة.

وأكد اللواء أحمد حبيب أن هذه الحملة تعكس الالتزام القوي بحماية حقوق المواطنين ومنع التعديات على الأرصفة والشوارع والمرافق العامة. وشدد على أنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للمرافق، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النظام العام وتيسير حركة المواطنين.