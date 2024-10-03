أمين عام مساعد الجامعة العربية: نقترب بشدة من اندلاع حرب إقليمية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة والدول الأعضاء حذروا منذ أشهر من مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها.

وأضاف في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، والذي إذاعته فضائية "إكسترا نيوز": «نقترب بشدة من اندلاع تلك الحرب، بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة».

ونوه إلى «أن قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفون بالإجرام في غزة، بل يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان»، مشيرًا إلى «أن الاعتداءات على لبنان وأهله واستعراضات البطش التي أسكرها غرور القوة لن تحقق الأمن لأي طرف، بل تزرع بذور صراعات ممتدة وكراهية متزايدة».

وأكمل: «لقد كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يحقق أهداف جميع الأطراف، ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1701، لكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل عوضًا عن الحلول الدبلوماسية».