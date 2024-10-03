ننشر أقوال أسرة شاب ألقى مادة كيميائية على نفسه بالأميرية

استمعت نيابة الأميرية إلى أقوال أسرة شاب ألقى على وجهه مادة كيميائية بإحدى الورش في منطقة الأميرية.

وقال أهل الشاب، إن ابنهم يعاني من مرض نفسي ويري هلاوس ويتحدث مع أشخاص غير موجودين في الواقع، وكان يريد التخلص منهم.

وأضافوا، انهم اودعوه فترة من الزمن مستشفي العباسية للعلاج النفسي ثم خرج واصيب بانتكاسة.

وكانت قد تلقت قسم شرطة الأميرية إخطارا من مستشفى حروق أهل مصر، يفيد باستقباله عامل 25 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، بادعاء سقوط مادة النيكل الخام عليه في إحدى الورش.

وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن المصاب توجه إلى الورشة وطلب من العامل الموجود بها إحضار شاي له ثم سكب مادة كيميائية على وجهه.

وأضافت التحريات أن الشاب ألقي المادة علي وجهه لمعاناته من مرض نفسي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.