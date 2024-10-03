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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تمريض المنصورة الأهلية تنظم حفل استقبال للطلاب وعميدة الكلية تشاركهم لعب الشطرنج

عميدة تمريض المنصورة
عميدة تمريض المنصورة الأهلية تشارك الطلاب لعب الشطرنج
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نظمت كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية يومًا تعريفيًا وحفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024 – 2025م، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية، وريادة وإشراف الدكتورة رئيفة علام، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة هبه أبو بكر، منسق الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى تاج، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة نرجس فتحي.

ورحبت الدكتورة رئيفة علام في بداية اليوم بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وأكدت على ضرورة أن يهتم الطالب بمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية وخدمة المرضى وكذلك المشاركة في الأنشطة الطلابية.

كما حرصت عميدة الكلية على مشاركة الطلاب فى احتفالاتهم وانشطتهم حيث قامت بالمشاركة معهم فى مسابقات لعبة الشطرنج وغيرها من الألعاب والذى لاقى  اعجاب واستحسان الطلاب .

 كما أشارت الدكتورة هبه أبو بكر إلى أهمية إعداد الطالب وإمداده بالمهارات اللازمة حتى يكون مواكبًا لسوق العمل، كما أكد الدكتور مهدي القصاص، رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة على أهمية الدور المجتمعي للطلاب أثناء الدراسة بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية وخدمة المجتمع.

كما تضمن اليوم كلمة للدكتورة نشوى إبراهيم، أستاذ التمريض النفسي والصحة العقلية بالجامعة البريطانية تحدثت خلالها عن الضغوط التي تواجه الطلاب أثناء الدراسة وكيفية إدارتها والتعامل معها.

وتحدث أيضا الدكتور أحمد الخميسي، خريج كلية التمريض والحاصل على ماجستير تأهيل ورعاية كبار السن - ألمانيا عن فرص العمل المتاحة للطلاب عقب التخرج وكيفية الاستعداد لها.

كما تضمن الحفل تكريم أوائل الطلاب للعام الجامعي 2023 – 2024م، والعديد من الفقرات الترفيهية والثقافية والرياضية للطلاب.

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