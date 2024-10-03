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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعدم إجادته السباحة.. مصرع طالب غرقًا في مياه النيل بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طالب مصرعه غرقا في مياه النيل لعدم إجادته السباحة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

غرق طالب في مياه النيل بالعجوزة 

وفي التفاصيل، تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق طالب أثناء السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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