أكد إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومحيطها، وفق نبأ عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال، إنه قصف مبنى بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان وقتل 15 عنصرًا من عناصر حزب الله.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المستشفيات في لبنان تشهد اكتظاظًا شديدًا؛ بسبب تدفق المصابين.

وحذّر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أنّ النظام الصحي في لبنان يكافح لمواكبة التطورات، بعد أن صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية وشنّت عمليات برية في البلاد.

وكتب "جيبريسوس"، على منصة إكس: "حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع، والمستشفيات مثقلة بتدفق الجرحى"، موضحًا أنّ الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تكثيف استجابتها.

ولقي أكثر من 1000 شخص حتفهم منذ الأسبوع الماضي في لبنان، في القتال الذي شهد غارات إسرائيلية على بيروت وضواحيها الجنوبية.