إصابة 3 أشخاص في حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، وقوع حادثين منفصلين، أسفرا عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بالأقصر، قد استقبلت إخطارًا يفيد وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي بقرية النمسا، ما أسفر عن إصابة كلا من "إبراهيم السعدي محمد" 39 سنة، مقيم الرياينة بأرمنت، و"عبد الرحمن رجب عبد الغفار" 24 سنة، و"مصطفى شعبان العادلي" 24 سنة، مقيمان ساحل الجرف بأرمنت، بإصابات متفرقة تستدعي التدخل الجراحي وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب تريلا محملة بالفوسفات في ترعة قرية الحلة

كما تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارًا يفيد انقلاب تريلا محملة فوسفات تحمل رقم "9752 ن ج ق" فى الترعة المشروع الصغير بقرية الحلة شرق بمدينة إسنا، وكانت التريلا متجهة من أسوان إلى القاهرة، وبالانتقال والمعاينة تبين عدم وجود إصابات أو وفيات جراء الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ممثلة في المرور والإنقاذ النهري لانتشال الشاحنة وإزالة الفوسفات من الطريق.