السفير اللبناني لدى بريطانيا: حزب الله وافق على هدنة قبل اغتيال نصر الله

قال السفير اللبناني لدي المملكة المتحدة رامي مرتضى، الخميس، أن قيادة حزب الله وافقت على مقترح وقف إطلاق نار لمدة 21 يوما قبل وقت قصير من قيام "المتهورين" في إسرائيل بتفجير المسار الدبلوماسي للسلام، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتأتي تصريحات مرتضى تأكيدا علي ما قاله وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بشأن موافقة حزب الله علي الهدنة قبل اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وقال مرتضى، متحدثا لـ"بي بي سي"، إن حزب الله جاء إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنه بعد أن أصدرت 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط، نداء لوقف إطلاق النار أيد حزب الله تلك الخطوة وبدأ فورا في البحث عن حل دبلوماسي في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.