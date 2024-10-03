وزارة العمل: ندوة توعوية لفريق الإسعافات الأولية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تنظيم فعاليات ندوة توعوية عن "الإسعافات الأولية" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، نظمتها الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة،والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمشاركة عدد 37 من أعضاء فريق الاسعافات الاولية بالوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومركز تدريب هيئة الإسعاف المصرية، يأتى لك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود،والتعاون مع كافة الوزارات،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة..

وقالت الوزارة، أنه افتتحت فعاليات اللقاء، امال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والتى أكدت فى كلمتها خلال الفعاليات على سعى وزارة العمل لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات فى كافة ملفات عمل الوزارة بطريقة تكاملية مع مختلف الجهات، كما أنه جرى تنظيم الندوة في إطار خطة الإدارة العامة للأزمات، والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل،بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات،فى أداء مهامها المنوطة بها طبقًا لإستراتيجية اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر الفعاليات المهندس نهاد عبد الله مدير الإدارة العامة للأزمات بالوزارة، وتضمنت فعاليات الندوة عدة محاضرات علمية، وعروض تقديمية،وتدريبات عملية حول: كيفية فتح مجرى الهواء، وتقييم درجة الوعى، والانعاش القلبى والرئوى، والأزمة القلبية، والنوبات المخية، ألقاها د.مصعب البدراوى مدير هيئة الإسعاف بحلوان والعاصمة الإدارية، وعماد فرج مشرف اسعاف بالمعادي والعاصمة الإدارية..

شارك في الندوة أعضاء من: مكتب الوزير،والإدارة العامة للأمن،وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة المركزية للموارد البشرية،والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،والإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى،والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية،والإدارة العامة للشؤون القانونية،والإدارة المركزية للتدريب المهنى،وإدارة التعاقدات..