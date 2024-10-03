التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع شخصين بالقاهرة الجديدة وفحصها

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة مصرع شخصين إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة التجمع الأول، حيث أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

مصرع شابين في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل يستقله شابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

ضحايا حادث التجمع الأول

تم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.