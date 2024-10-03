الاحتلال يقصف مبنى بلدية بنت جبيل بجنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه قصف مبنى بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان وقتل 15 من عناصر حزب الله.

وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى أن المستشفيات في لبنان تشهد اكتظاظًا شديدًا؛ بسبب تدفق المصابين.

وفي سياق متصل، حذّر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أنّ النظام الصحي في لبنان يكافح لمواكبة التطورات، بعد أن صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية وشنّت عمليات برية في البلاد.

وكتب "جيبريسوس"، على منصة إكس: "حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع، والمستشفيات مثقلة بتدفق الجرحى".

وأضاف أنّ الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تكثيف استجابتها.

ولقي أكثر من 1000 شخص حتفهم منذ الأسبوع الماضي في لبنان، في القتال الذي شهد غارات إسرائيلية على بيروت وضواحيها الجنوبية.