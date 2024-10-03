الإحصاء: 21 تلميذًا لكل معلم بالتعليم العام خلال 2023/2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أنه يوجد 63.5 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 59.8 ألف معلم بالتعليم العام، 3.7 آلاف بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 1.5 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون تلميذ بالتعليم العام، 210.5 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.

وأشار الجهاز إلى أن متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذًا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوى المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذًا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (56) تلميذًا بالتعليم الأزهري.

ولفت الجهاز إلى أنه يوجد 469.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 406.3 ألف معلم بالتعليم العام، 63.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.2 مليون تلميذ (منهم 13.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.6 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (34) تلميذًا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (44) تلميذًا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذًا بالتعليم الأزهري.

أما التعليم الإعدادي فيوجد 265 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 230.1 ألف معلم بالتعليم العام، 34.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.7 مليون تلميذ (منهم 6.1 مليون تلميذ بالتعليم العام، 570.7 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (27) تلميذًا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوى المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (36) تلميذًا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (16) تلميذًا بالتعليم الأزهري.