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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية لإجلاء البريطانيين من لبنان

مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري الدولي
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية لإجلاء البريطانيين من لبنان في ظل الوضع الأمني المتدهور في المنطقة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى تسيير رحلات إضافية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتبارا من يوم الخميس، لافتة إلى استمرار تلك الرحلات طالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

ولفتت إلى أن «المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء، لزيادة القدرة الاستيعابية بالرحلات الجوية التجارية للمواطنين البريطانيين».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن «الأحداث الأخيرة أثبتت مدى هشاشة الوضع في لبنان»، مؤكدًا أن «سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تأتي على رأس أولويات حكومة بلاده».

وناشد جميع الرعايا البريطانيين الذين لا يزالون في لبنان، مغادرة البلاد على الفور.

وبحسب البيان، تستمر المملكة المتحدة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن «وقف إطلاق النار من شأنه أن يوفر المساحة اللازمة لإيجاد حل سياسي يتماشى مع القرار 1701».

الحكومة البريطانية الرحلات الجوية لبنان إجلاء البريطانيين مطار رفيق الحريري الدولي