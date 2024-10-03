السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة عبر «الواتس آب»

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام بالتعدى على حرمة فتاة وتهديدها بأن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها، كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى .

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ آب" بهدف ارتكاب جريمته، كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .

وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فاستغل المتهم في المجني عليها تهورها وانفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لابتزازها مادياً، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه والتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فامتثلت.

وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا ابتزازها مادياً، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.