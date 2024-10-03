اليوم العالمي للمعلم| الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذًا للعام الدراسي 2023/2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم في التنمية.

وأوضح الجهاز أن التقديرات العالمية اشارت إلى الحاجة إلى 44 مليون معلم ومعلمة في عام 2023، "طبقا لمنظمة اليونسكو".

وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات بالنسبة لمصر فان هناك 1.055 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28.5 مليون تلميذ خـلال عــام 2023/2024، مقابـل 1.099 مليون معلم خـلال عــام 2022/2023.

وهناك 804.6 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.459 مليون تلميذ عام 2023/2024، مقابل 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023.

بينما يوجد 118 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.199 مليون تلميذ عام 2023/2024، مقابل 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لـ2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023، و132.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.851 مليون تلميذ خلال عام 2023/2024، مقابل 140.4 ألف معلم خلال عام 2022/2023.