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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي، وأمينه العام وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة، وأبناء مصر في الخارج، وكافة الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الاتحاد في بيان له أن انتصارات أكتوبر تمثل رمزًا لصلابة القوات المسلحة المصرية، التي تعد الدرع الواقي والحصن الحصين للشعب المصري ضد أي تهديد يمس أمنه وكرامته. كما أشاد بالدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة خلال الحرب، التي سجلت بدماء أبنائها أيامًا من الفخر والعزة لكل المصريين، وأثبتت للعالم قدرة المصريين على الانتصار.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعاء لمصر بالحفظ والازدهار، وأن تظل أرضها حرة كريمة بقيادة حكيمة وشعب متحد يسير نحو التقدم والرخاء.

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