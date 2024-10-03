بلينكن: نعمل مع الشركاء فى الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء المعاناة فى قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في مقال بصحيفة Foreign Affairs: إننا نعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الصراع والمعاناة في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، جرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان لها- أن المحادثات ركزت على ما وصف ب"الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل" وأهمية التنسيق بشأن الرد.

كما ناقش الوزراء أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لإنشاء محيط أمني في جنوب لبنان وتعزيز قوة اليونيفيل وتهيئة الظروف لتمكين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة إلى ديارهم.

بالإضافة إلى ذلك، نسقت الأطراف المعنية الجهود الرامية إلى تسوية الصراع في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن والمحتجزين إلى ديارهم مع زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بحسب البيان الأمريكي.

يشار إلى أن مجموعة الكوينت أو "الخماسي" هي مجموعة غير رسمية لاتخاذ القرارات في حلف الناتو تتضمن خمس دول هي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهي بمثابة «هيئة مباشرة» في مختلف الكيانات مثل حلف شمال الأطلنطي ومجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين.