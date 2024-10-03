بيع ٤ قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة بالعاشر من رمضان لزيادة الخدمات

قال المهندس علاء عبداللاه مي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،

إنه تم بيع 4 قطع أراضٍ انتظار مخابز، بمناطق مختلفة في المدينة، وذلك بمزاد علني بمقر الجهاز، ضمن استكمال الجهاز، ويمكن ابتكار خدمات متميزة لسكان المدينة.

عُقد المزاد لحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لكم فقط بين المزايدين. حضرة رئيس الجهاز، أن المخابز الجديدة ستساعد في تلبية احتياجات السكان من المخابز، وبالطبع مستوى الخدمات الفيدرالية الخاصة، بما في ذلك بالفعل بالفعل الجهاز، وأشار إلى بياناته والبيانات العامة بشكل عام، وتأكيد إلى أن المزاد يعكس مدى التقدم في تطبيقات التنمية وفقا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة المنورة. الخدمات. @وفي مؤتمر متصل، استقبلو جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان السيد المهندس جابر، مصمم برنامج المستخلصات المزمع تنفيذه على مستوى الهيئة وأجهزتها، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل فنية لاستعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها.

وأوضح أنه مسؤول عن الجهاز، وأنه سيقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطبيق رقمي، والذي يعمل على ضبط وتنسيق الإجراءات وسرعة المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في تطوير المشروعات، ولا سيما رقمنة المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز التفاصيل وصرف المستخلصات، وذلك لتنفيذ تفاصيلات. المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعائلات العمرانية.