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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وفد تجاري عراقي يزور الجناح المصري المشارك بمعرض "Iraq Food Beverage"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام وفد تجاري رفيع المستوي من إقليم كردستان العراق وغرفة تجارة وصناعة السليمانية، بزيارة للجناح المصري المشارك بمعرض Iraq Food & Beverage، وذلك يومي 2 و3 أكتوبر.

 قام الوفد بتفقد جميع الأجنحة المصرية وأبدوا إعجابهم الكبير بما وصلت إليه المنتجات المصرية من تقدم تقني في مجالات التغليف والطباعة وسلامة الغذاء، بجانب المنتجات المبتكرة التي تلبي متطلبات السوق العراقي.

 وثمن وفد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الدور الحيوي الذي قام به مكتب التمثيل التجاري المصري في أربيل برئاسة الوزير المفوض التجاري أميرة نبيل لطفي في تنظيم زيارة وفد مكون من ممثلين عن 30 شركة من إقليم كردستان العراق للجناح المصري، حيث تم عقد لقاءات مثمرة مع الشركات المصرية العارضة لمناقشة فرص الاستيراد والتعاون المشترك.

ويواصل المكتب التجاري بالعراق جهوده بالتنسيق مع المجلس التصديري لترتيب زيارة لمجموعة من الشركات المصرية إلى إقليم كردستان للتعرف على السوق عن قرب، وعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات في الإقليم، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة أربيل ابتداءً من اليوم.

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