أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، شن قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في منطقة صور جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، قصفًا عنيفًا استهدف العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، تضمن استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المُحرّمَة دوليًا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية لبنانية.

وأسفرت غارة استهدفت مبنى بمنطقة الباشورة غربي بيروت عن استشهاد 7 في حصيلة أولية.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرّمة دوليًا في غارته على منطقة الباشورة.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، طال العدوان الإسرائيلي مباني سكنية في حي معوض "حي الأمريكان"، وحارة حريك، الكفاءات، والحدث.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنَّ غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان، أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصًا وإصابة 85 بجروح.