نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط..والمشروعات الجارية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان قرر وللات العمرانية، اللواء أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، متابعة العمل في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، وموقف المشروع للبدء في ذلك، للوصول إلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

يأتي المرافق في إطار دعم وزارة الإسكان والشرب والصرف الصحي الصحي ليتمكن من تسهيل العمل عليه ويساعد على تقديم خدمات الإسعافات الأولية. ويستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، مؤكد على دعم الوزارة الكامل ومياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمات في شهر رمضان وتذليل كافة الإجراءات التي قد تواجههم في تنفيذ مهمة الموكلة فقط. @اتفق على دراسة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خطة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والجهود التي بذلتها الشركة في مجال تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بالتأكيد أن تهدف التنفيذ ستحدث هذه التغييرات في الجدول الزمني الزمني. @حرص الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على التنفيذ بالانتهاء من كافة المشروعات تنفيذه وفقا للتوقيتات المقررة والمعتمدة بالمخططات الزمنية لتعظيم الاستثمارات. كما ساهم نائب وزير الإسكان، فقد تعظيم الموارد المالية والدخل الخاص بالشركة، وتفضل بالعنصر البشري، ونعم، وساهم في العمل في جميع أنحاء الشركة حتى الآن بالشركة، وأنشأ كوادر قيادية شابة جديدة وتوليهم مسؤولية محددة ومتابعة تنفيذ تلك المهمات، وترجمًا إلى أن يتم التقييم فارتداء لأداء عملها. الحلول السريعة وإدارتها خيار من إدارة المشاكل هي مفتاح النجاح وهناك فقط لسبب لذلك بين الشركة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لإنجاز تنفيذ ومتابعة التنفيذ. @@وأضاف نائب وزير الإسكان، على أهمية تعظيم دور العامل البشري، وتنويع القدرات العاملة في كافة أقسام الشتاء، وتمكين الشباب وكليفهم العمل في مهام محددة ومتابعتهم في تنفيذ المهام الموكلة ثانيًا، مع تناوبهم في تنفيذ تلك المهام. @نهاية اللقاء الشديد الدكتور سيد إسماعيل، على أن تكون دائمة للشكاوى والطلبات سريعًا وعاجل، وضرورة دائمًا مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالمطالبات المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بشكل دائم.