اليوم.. مجلس الشيوخ يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية

يعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة عن قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة العامة اليوم، فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثانية، سيعلن رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

فيما تشهد الجلسة الثالثة التى تعقد الساعة الثانية اعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

وتنص المادة 115 من الدستور على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5 سنوات" مدة أدوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.