باحث سياسي: حرب إسرائيل بلبنان تستعيد نموذج قطاع غزة.. فيديو

قال أحمد الصفدي الكاتب والباحث السياسي، إنّ عمليات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تستعيد نموذجا موجودا بالفعل من خلال الحرب على قطاع غزة وتدمير منازلها وجامعاتها ومساجدها وقتل المدنيين بدم بارد، موضحا أنّ مدينة خان يونس تشهد اليوم 83 شهيدا دون سبب، وذلك بعيدا الاشتباكات في رفح التي انخفضت بسبب سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان.

وأضاف «الصفدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف كل اللبنانيين في لبنان وبيروت وكل أنحائها وليس في الضاحية الجنوبية فقط كما يدعون بحجة أنّها مقر حزب الله، مشيرا إلى أنّ إسرائيل وحكومتها بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد الإيغال بالدم العربي والإسلامي والفلسطيني واللبناني.

وأردف الباحث السياسي أنّ المقاومين في لبنان خرجوا من الأرض لمجابهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنّهم أوقعوا خسائر في صفوف الاحتلال من خلال قتل 8 جنود و7 جرحى بشكل حرج، فضلا عن إصابة 30 آخرين نتيجة قوى حزب الله التي تتصدى لهم على الحدود.

