هيئة الطاقة الذرية تستضيف وفدًا من اتحاد "طلاب من أجل مصر"

في ضوء استراتيجية هيئة الطاقة الذرية بالتواصل مع الجامعات المصرية لتعريف الطلاب بأنشطة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وكذلك تنظيم زيارات لمواقعها المختلفة لتعريفهم بأنشطة وإمكانيات مصر في هذا المجال الحيوي ولزيادة الانتماء.



أستقبل امس الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وفدًا يضم ٣١ طالبًا وطالبة من إتحاد طلاب من أجل مصر بكلية العلوم بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور محمود السيد حافظ منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وقد ضم الوفد ممثلين من طلاب مختلف الفرق الدراسية في كلية العلوم بجامعة بني سويف من الفرقة الاولي الي الرابعة ومن مختلف أقسام الكلية وذلك لزيارة موقع الهيئة بمدينة نصر.



وقد شملت الزيارة زيارة المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع حيث تم زيارة وحدة التشعيع الجامي والذي تستخدم في أغراض التشعيع للمنتجات الزراعية لحفظها بغرض التصدير للمنتجات المصرية كما تستخدم في تعقيم الأدوات الطبية حيث تم استعراض انشطة الوحدة وكيفية التعامل مع المنتجات منذ استقبالها حتى انتهاء مرحلة التشعيع للمنتجات.



كما شملت الزيارة أيضًا زيارة مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي حيث تم تعريف الطلبة بأنشطة المركز كما تم زيارة المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية حيث تم أستعراض أنشطته بواسطة الدكتور حنان دياب رئيس شعبة الرقابة الإشعاعية والمشرفة على المعمل وكذلك عرض أنواع الأجهزة المستخدمة في القياسات الإشعاعية، كما تم زيارة المعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية حيث استعرضت الاستاذة الدكتورة/ رشا حسين المشرف على المعمل كيفية استخدام النظائر المشعة في مجالات الهيدولوجيا البيئية ومنها النظائر البيئية المستقرة مثل الأكسجين 18 والديتيريوم، وكذلك النظائر البيئية المشعة مثل التيرتيوم والكربون 14.





وفي ختام الزيارة تم أخذ صورة تذكارية للطلاب مع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وبمشاركة الأستاذ الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والدكتورة عبير أمين رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية ومجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة.





وقد صرح الدكتور عمرو الحاج عن سعادته بإستضافة وفد اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية العلوم بجامعة بني سويف وأعطائهم فرصة للتعرف على أنشطة ومجالات عمل الهيئة وأهم مشروعاتها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تخدم المجتمع المصري في جميع المجالات مثل الطب، العلوم، الزراعة، الصناعة، الصيدلة، الهندسة، وتمنى لهم دوام التوفيق.



وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذه الزيارة تهدف لزيادة أهتمام ووعي الشباب المصري خاصة طلبة الجامعات بأهمية البحث العلمي وكذلك أهمية دراسة التخصصات العلمية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الزيارة من اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية العلوم ببني سويف تأتي في دور تنفيذ استراتيجية الهيئة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع خاصة الشباب الذين هم عماد ومستقبل مصر لتأهيلهم وتعريفهم بالأنشطة السلمية للطاقة الذرية ولخدمة البرنامج النووي المصري.



وقد أعرب الطلاب في نهاية الزيارة من خلال الدكتور محمود السيد حافظ منسق الأنشطة الطلابية بالكلية عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة واستضافة الهيئة لهم، وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة الطاقة الذرية لخدمة المجتمع في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.