جبالي يهنئ الرئيس بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم .

جاء نص برقية التهنئة : "ستظل ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973، علامة فارقة ومؤثرة فى التاريخ السياسي والعسكري لمصر والمنطقة، ودرسا عملياً قاسياً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على شبر واحد من أرض مصر.. نتذكر من خلالها تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة الذين هانت عليهم أرواحهم الطاهرة الزكية، ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم؛ فقهروا المستحيل وسطروا أروع صور البطولة التي سجلها التاريخ بحروف من نور ليحيا كل مصري وعربي كريماً مرفوع الهامة فخور بانتمائه لوطنه وأمته."

وتابع رئيس مجلس النواب: “ وبمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لهذا النصر العظيم، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات، راجيا العلي القدير أن تبقى مصر أرض الكنانة قيادة وشعبا في عزة ومنعة إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير ، كل عام وسيادتكم بخير”.

