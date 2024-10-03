إعلام إسرائيلي: تفعيل الإنذار في الجليل الأعلى للمرة الخامسة اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بتفعيل الإنذار في الجليل الأعلى للمرة الخامسة اليوم، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلن إعلام إسرائيلي، سقوط صاروخ أمام شواطئ تل أبيب.

وقال الإعلام الإسرائيلي، إن الصاروخ تم إطلاقه من الجنوب اللبناني دون تفعيل لصفارات الإنذار.

يأتي هذا، بعد أن شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وشهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا عندما أطلقت إيران 180 صاروخًا باتجاه إسرائيل الثلاثاء الماضي، ووفقًا لصحيفة التليجراف، فإن هذا الهجوم، رغم كونه أصغر حجمًا من الهجوم السابق في أبريل الذي شهد إطلاق 300 صاروخ، كان أكثر خطورة من عدة نواحٍ، أولها أنه تم تنفيذه بتحذيرات مسبقة أقل، ما زاد من عنصر المفاجأة، وثانيها كان وصول الصواريخ إلى عمق أكبر داخل إسرائيل، ما يشير إلى تطور في القدرات العسكرية الإيرانية أو تغير في استراتيجيتها الهجومية.