ضبط سائقين وعامل لقيامهم بسرقة أموال ونحاس من داخل شركة وورشة بالمعادي والجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائقان وعامل لقيامهم بسرقة أموال ونحاس من داخل شركة وورشة بمنطقتى المعادى والجمالية.



البداية عندما تم ضبط عامل بورشة تشكيل معادن، كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بسرقة (٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس"- 5 كيلو جرام "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله، وإعترف بإرتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية"(4 أشخاص تم ضبطهم).



كما تم ضبط سائقان، مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "شبرا، المرج" لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى وأقر أحدهما بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والإستيلاء على المسروقات وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.