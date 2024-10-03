وصول 100 طن أسمدة إلى مركز بحوث الخدمات الزراعية بقرية النثيلة بوسط سيناء

أعلن اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، عن وصول 100 طن من الأسمدة إلى مركز بحوث الخدمات الزراعية بقرية النثيلة بوسط سيناء.

وقال المحافظ، إنه تم توريد 40 طنا منهم إلى التجمعات الزراعية و60 طنا إلى الجمعيات الزراعية، وأشار إلى أن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض محافظة شمال سيناء، وأن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في إعادة الاستقرار إلى المحافظة من خلال القضاء على الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية والتي جاء على رأسها التجمعات التنموية.

ووجه المحافظ الشكر إلى المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدعم المتواصل لمزارعي شمال سيناء.