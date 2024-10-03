إعلام إسرائيلي: هجوم إيران ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم العكسرية بصحراء النقب

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلاً عن إعلام إسرائيلي اليوم الخميس، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس الأربعاء، تنفيذ رد عنيف على الهجوم الإيراني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية.

في المقابل، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في اول زيارة خارجية له، إلى أنهم سيشنوا هجوما بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد عليهم.

وأردف الرئيس الإيراني: "طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات".

ولفت إلى أن إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة.