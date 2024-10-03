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الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب الصعيد  وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال  الصعيد 32 للعظمى  والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم