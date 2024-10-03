اليوم.. طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة.