هل رفضت منة شلبي حضور مهرجان الإسكندرية؟.. ناقد سينمائي يحسم الجدل.. فيديو

أكد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط أن هناك 26 دولة تشارك في الدورة 40 بـ140 فيلما لـ6 مسابقات.

وتابع الأمير أباظة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: هناك 17 دولة مشاركة في عروض الأطفال، منوها أن البداية للدورة كانت يوم 1 أكتوبر.

واستكمل الأمير أباظة: بشأن شائعات رفض الفنانة منة شلبي حضور المهرجان أرد بأنها تصور فيلم حاليا خارج مصر، وأرسلت رسالة بحضورها يوم الختام مع إقامة ندوة قبل التكريم.

واختتم قائلا: نوجه دعوات لكل فناني مصر ولكن حضور المهرجان من عدمه يتوقف على ظروف كل فنان، من حيث انشغاله بتصوير أعمال أو ظروف خاصة.



