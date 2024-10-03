صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 31,437.3 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.61%، وصولًا إلى مستوى 3,141.14 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.04%، وصولًا إلى 7,522.13 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.85%، ليصل إلى مستوى 10,702.95 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.24% وصولًا لمستوى 6,316.22 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 38,715.17 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.31%، مسجلًا 13,627.16 نقطة.