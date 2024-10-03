كلية العلوم تعقد اليوم التعريفي لبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية

أقيم اللقاء التعريفي لبرنامج الوراثة والمناعة التطبيقية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عصمت رئيس قسم علم الحيوان والحشرات، الدكتورة سعاد نادي منسق البرنامج.

وشهد اللقاء حضورًا من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم الحيوان والحشرات وعدد كبير من الطلاب.

والتقى الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية بالطلاب الجدد والقدامى والحضور، مهنئًا إياهم بالعام الدراسي الجديد.

وأشاد بالبرنامج باعتباره الأول من نوعه في مصر المتخصص في مجال الوراثة والمناعة، مؤكدًا أهميته في المجال الطبي وما يوفره من فرص عمل واعدة في المعامل والمستشفيات والمراكز البحثية.

واكد وكيل الكلية أهمية البرنامج من الناحية التطبيقية، مشيرًا إلى دوره في خدمة قطاع عريض من الباحثين، وحث الطلاب على الاجتهاد في الدراسة والتحصيل العلمي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريج متميز فى مجال علم الوراثة والمناعة التطبيقية تكون له القدرة على الابتكار والتطوير من خلال دراسة مقررات اكاديمية حديثة واكتساب المهارات العملية واللغة الحديثة لتأهيله للعمل في مجال البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع.

ويسهم البرنامج فى تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا بما يتيح لهم فرص عمل فى المؤسسات والهيئات الإنتاجية ذات الصلة بهذه المجالات من خلال قيام الطالب بالدراسات العلمية والأنشطة البحثية المختلفة وخلق روح الابتكار تحت إشراف وتوجيه أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة علمية ومهنية متميزة.

وتتمثل مجالات عمل البرنامج فى التحاليل الطبية، وهيئات الأمصال واللقاحات، وفى الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، ومعامل الحقن المجهرى، والمعامل المتخصصة فى تشخيص الأمراض المناعية والوراثية، وشركات الأدوية.

واختتم اللقاء بتوزيع شهادات تقدير على الطلاب المتفوقين.