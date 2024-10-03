محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان باحتفالية انتصارات أكتوبر بمجمع الشبان العالمية

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في احتفالية كبرى نظمها مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب مهندس أسامة الجمال الخبير العسكري، والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري، ومصطفى فرج الممثل القانونى لمدارس الشبان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية، أشاد المهندس أيمن عطية، والدكتور ناصر الجيزاوي بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدين أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وغرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وتضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح البطولة والتضحية التي قدمها أبطال حرب أكتوبر، ومحاضرة ألقاها اللواء أركان حرب أسامة الجمال الخبير العسكري تحدث فيها للطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر وما قدمه الجيش المصري من محلمات وطنية حتى استعادت سيناء كاملة.

واختتمت الاحتفالية بتكريم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها عددا من أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قدموها في سبيل الحفاظ على الوطن، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.