وصول 1320 رأس عجول حية بوزن 420 طنًا إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع و786 شاحنة و50 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و408 شاحنات و 33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع 378 شاحنة و 17 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MARIA وعلى متنها 1320 رأس عجول حية بوزن 500 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق بينما تغادر العبارة امل .

فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتان دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2700 طن بضائع و 290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1520 راكبا بموانيها.