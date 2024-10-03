سوريا وإسرائيل| حرائق تشعلها تل أبيب في محيطها وتفتح على نفسها جبهات أخرى.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «سوريا وإسرائيل.. حرائق تشعلها تل أبيب في محيطها وتفتح على نفسها جبهات أخرى».

وأضاف التقرير: «حرائق تشعلها إسرائيل في محيطها، وقد تتجاوز ذلك إلى مناطق أوسع نطاقا ومن ذلك اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا بزعم مطاردة عناصر حزب الله وقياداته، فقد استهدفت دولة الاحتلال في مطلع شهر أكتوبر مبنى في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن سقوط ضحايا كما اغتالت عناصر من حزب الله».

وتابع: «كما استهدفت غارة إسرائيلية موقعا في وادي حنا بريف القصير التابعة لمحافظة حمص على الحدود السورية اللبنانية، واستهدفت غارات أخرى للاحتلال مواقع في دير الزور والبو كمال القريبة من الحدود مع العراق».

وواصل التقرير: «ليس العدوان الأول من نوعه، فقد أعلنت دمشق أن إسرائيل اغتالت عسكريين جراء قصفا استهدف في 26 من سبتمبر موقعا في ريف دمشق بالقرب من الحدود مع لبنان، حيث شن الاحتلال غارة جوية من اتجاه الجولان السوري، وزعم جيش الاحتلال أنه قصف بنية تحتية تستخدم لنقل الأسلحة من الداخل السوري إلى حزب الله إلا أن الحكومة اللبنانية أكدت أن الضربة الإسرائيلية أصابت الطرف السوري لجسر صغير في منطقة مطربا الذي يشكل معبرا من سوريا إلى لبنان».

