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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فتح المتاحف والمسارح القومية مجانا احتفالا بنصر أكتوبر.. فيديو

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش
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أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن احتفالات أكتوبر مستمرة ودائمة كل عام، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد 6 أكتوبر ولمدة أسبوع سيتم فتح المتاحف والمسارح القومية مجانا أمام الجمهور.

وأضاف قانوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: سيتم تنظيم عروض مخططة أو دائمة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، مشددا على أن شهر أكتوبر يتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لحياة الإنسان، والتي تستعيد أعمالا فنية وندوات وورش تثقيفية لتوعية الشباب والنشء.

وتابع: هناك زيارات لبانوراما حرب أكتوبر ومراكز الفنون والإبداع، بإشراف الناقد الفني محمد كمال.

واختتم قائلا: المتاحف عامة مستعدة لاستقبال كل الأعداد في احتفالات أكتوبر.

احتفالات نصر أكتوبر المجيدة فتح المسارح والمتاحف مجانا - الرئيس عبدالفتاح السيسي