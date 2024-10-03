خبير عسكري: الاحتلال أراد نقل ما مر به الفلسطينيين وغزة من دمار لجنوب لبنان.. فيديو

قال بهاء حلال الخبير في الشئون العسكرية، إن دولة الاحتلال أرادت نقل ما عاش ومر به المواطنين الفلسطينيين وقطاع غزة من دمار وإبادة في تجاه جبهة جنوب لبنان، ومن ثم عممه على لبنان بالكامل، وكان ذلك تحت عنوان إعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.

وأضاف «حلال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال قامت بالقصف وأثارت الصدمة والترويع، ونجحت في إزاحة المواطنين من الجنوب والضاحية والبقاع، لافتا إلى أن الاحتلال تطاول على مدينة بيروت باليوم، فضلا عن ادعائه وادعاء المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، وقال «إنها عملية محدودة ذات هدفا محدد».

وتابع: «عمليا ما يقوم به العدو الإسرائيلي، خاصة من قصف واستهدافات التي كانت اليوم، تخطت منطقة الجنوب اللبناني»، مشيرا إلى أن الاحتلال عالق في ورطة على الخط الأساسي والحد الأمامي للجبهة، إذ إنه قد حاول أكثر من مرة في التسلل والخرق، فضلا عن القيام الاستطلاع بالنار من أجل الدخول إلى الأراضي اللبنانية لإنشاء رأس جسر، مؤكدا أن ذلك من أجل إدخال قوته.

