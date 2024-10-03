عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكتوبر.. بداية مرحلة جديدة من الصراع بين طهران وتل أبيب».

وأضاف التقرير: «في تصعيد جديد بمنطقة الشرق الأوسط، شنت إيران هجومها الثاني على إسرائيل بنحو 200 صاروخ ردا على اغتيالات نفذتها تل أبيب لقادة حزب الله وحماس والحرس الثوري الإيراني، وعقب الهجمات مباشرة توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران بدفع ثمن فعلها الذي وصفه بـ«الخطأ الجسيم»».

وتابع: «وعبرت واشنطن عن دعمها لحليفتها إسرائيل التي استبقت الهجوم بتوجيه مواطنيها نحو الملاجئ وتوخي الحذر، وذلك بالتزامن مع عقد الحكومة لاجتماع أمني طارئ داخل مخبأ تحت الأرض».

وواصل التقرير: «عقب الهجوم أطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، فيما دوت الانفجارات في كلا من القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان والنقب ومستوطنات غلاف غزة بينما أظهرت مقاطع مصورة لصواريخ تسقط على قواعد إسرائيل العسكرية ومن بينها نيفاتيم وحتسريم وتل نوف الجوية وعلى مقربة من مقر الموساد».