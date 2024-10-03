الوزير الامارتي جاسم أبو عبد الله ورئيس أتحاد القبائل يتفقدان رأس الحكمة

اجتمع المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية بأهالي وشباب وعُمد منطقة رأس الحكمه بمحافظة مرسى مطروح مع الأشقاء الإماراتيين برئاسة الوزير جاسم أبوعبدالله لتفقدها والتأكد على الدور الهام الذى يقوم به أتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني في التطوير والتنمية بالمجتمع من خلال تسهيل كافة الإمكانيات والجهود للتطوير والبناء برأس الحكمة.

وأكد المهندس ابراهيم العرجاني رئيس أتحاد القبائل والعائلات المصرية ان منطقة رأس الحكمة ستتحول الي منطقة عالمية سياحية تشكل طفرة تنموية كبيرة تنعكس بالخير علي الاقتصاد المصري.

كما شهد مقر أتحاد القبائل حضور وفد كبير من شباب الصعيد وأبناء الأشراف في مقر الإتحاد بالتجمع الخامس وناقش الحضور مع رئاسة الإتحاد أهداف وبرنامج الإتحاد ودور اتحاد القبائل والعائلات المصرية في الفترة القادمة وناقص الحضور بالاهتمام بشباب الصعيد ودور الفتيات والمرأة في قطاع الصعيد والعمل على تأهيل كوادر قادرة علي تحمل المرحلة القادمة نظرًا لتمثيل الشباب المصري بنسبة 62% من قطاع المجتمع المصري.

وتناول اللقاء بحث انشاء مجموعات دعم تشجع الشباب علي مناقضة قضاياهم ومشاكلهم والتعامل على حلها بشكل جماعي. وتنظيم لقاءات دورية للشباب لطرح أفكارهم حول القضايا الاجتماعية والسياسية وتشجيع الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة وتوفير فرص لتبادل ثقافي مع شباب من مناطق او دول أخرى لتوسيع افاقهم وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

ويواصل شباب الجمهورية التوافد علي مقر الاتحاد للاطلاع على رؤية وبرنامج الاتحاد الخاص بالتنمية الشبابية والمهارات وكيفية التواصل وعمل الدورات التثقيفية لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل القريب ومعرفة ما يحاط بالوطن من الخارج.

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