عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف تل أبيب الائتماني».

وأضاف التقرير: «آلة حرب تمدد عدوانها غير مبالية بتكلفة اقتصادية ضخمة، فينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تتراجع الثقة في اقتصاد إسرائيل».

وتابع: «وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف دولة الاحتلال على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت ذلك إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، إسرائيل التي حافظت على تصنيف ممتاز على مدى نحو 15 عام، ها هي تواجه تراجعات متتالية في جدراتها كوجهة للاستثمار».

وواصل التقرير: «فأينما حل التوتر غاب رأس المال، وقبل قرار ستاندرد آند بورز بأيام خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين وحذرت من مزيد من الخفض حال توسع الصراع مع حزب الله الائتماني وإيران».