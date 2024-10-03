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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. عرض ومناقشة الفيلم المكسيكي "راديكال "بمكتبة مصر الجديدة للطفل

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تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الخامسة من مساء غد الجمعة، المقبلة عرض الفيلم المكسيكي "راديكال"  يعقبه حلقة نقاش تدور حول جوانب الفيلم التقنية والفنية كالتصوير والسيناريو والإخراج بحضور الدكتور سامح توفيق ناقد سينمائي وأستاذ في الدراسات السينمائية واحمد العرابي مخرج وكاتب .

الفيلم تدور أحداثه فى بلدة على الحدود المكسيكية تُعاني من الفساد والإهمال والعنف، يسعى مُدرس لاستخدام طريقة جديدة في التدريس لتطوير مستوى طلابه وإيقاظ شغفهم التعليمى من إﺧﺮاج كريستوفر زالا.

تهدف مكتبة مصر الجديدة العامة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال سينمائية متميزة للجمهور وتشجيع النقاش والتحليل النقدي وتوفير منصة تعليمية وإتاحة الفرصة للجمهور للتعلم من خبراء في مجال السينما، بالإضافة إلى تشجيع التفاعل المجتمعي وخلق مساحة للتفاعل بين عشاق السينما والمختصين في مجالها.

مكتبة مصر الجديدة للطفل الفيلم المكسيكى راديكال الدراسات السينمائية الثقافة السينمائية