الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة بصلاح سالم والفسطاط ونفق الملك الصالح

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

وعن الحالة المرورية في محافظة القاهرة، يشهد الكورنيش بعض الكثافات المتحركة بداية من المظلات حتى وسط البلد وكذلك الأمر بالاتجاه المعاكس، وتستمر هذه الكثافات المتقطعة بالسير على الطريق السطحي لشارع رمسيس وامتداده، بينما تظهر سيولة مرورية في طريقي صلاح سالم والفسطاط وصولا إلى القلعة ونفق الملك الصالح.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، توجد سيولة نسبية في شارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان، وتظهر كثافات متوسط لدى محطة مترو جامعة القاهرة أمام القادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، كما شهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، بينما انتظمت حركة المرور أمام القادم من الدائري إلى منطقة دريم، بينما تظهر كثافات متحركة من مدينة الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، نجد سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة ومجمع المحاكم والاستاد ماعدا بعض الكثافات المتحركة والتي لا تؤثر على حركة سير السيارات.