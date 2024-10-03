الجيش الروسي يخسر 1150 جنديا بأوكرانيا خلال 24 ساعة

تكبدت روسيا خسائر بشرية تقدر بحوالي 656710 جنود في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و3 أكتوبر 2024، من بينهم 1150 جنديا قتلوا أو أصيبوا في المعركة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية.

أعلنت عن ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور على "فيسبوك".

ومنذ بدء الحرب في فبراير 2022، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 8893 دبابة روسية، بما في ذلك ست دبابات في الـ 24 ساعة الماضية، و 17596 مركبة قتالية مدرعة، و18906 أنظمة مدفعية، و 1204 قاذفات صواريخ متعددة، و 964 أنظمة حرب مضادة للطائرات، و 2613 صاروخ كروز. كما فقد الجيش الروسي 368 طائرة حربية، 328 طائرة هليكوبتر، 16393 طائرة بدون طيار (مسيرة)، 28 سفينة حربية، غواصة واحدة.