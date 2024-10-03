وزيرة خارجية أستراليا: توفير مقاعد على رحلات تجارية لرعايانا لمغادرة لبنان

قالت وزيرة الخارجية الإسترالية "بيني وونج"، إن حكومتها وفرت مئات المقاعد على متن رحلات تجارية لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في البلاد بشكل سريع.

وأضافت وونج - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي)، اليوم الخميس - أن الحكومة وفرت 500 مقعد للمواطنين الأستراليين على متن رحلات من المقرر أن تغادر مطار بيروت بعد غد السبت، كما وفرت 80 مقعدا للرحلات المقرر أن تغادر اليوم.

وحثت وزيرة الخارجية الاسترالية رعاياها في لبنان بالمغادرة على الفور تحسبا لتدهور الأوضاع وإغلاق مطار بيروت، مشيرة إلى أن نحو 1700 شخص سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان.

وكانت الحكومة الأسترالية حثت مواطنيها على مغادرة لبنان منذ عدة أشهر بسبب الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل.