ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 656 ألفا و710 جنود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 655 ألفا و710 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1150 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و893 دبابة و17 ألفا و593 من المركبات المدرعة و18 ألفا و906 من النظم المدفعية و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و964 من أنظمة الدفاع الجوي و2613 من صواريخ كروز و368 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و330 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و750 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و393 طائرة بدون طيار".

وفي إقليم زابوروجيا الأوكراني، أعلن رئيس الإدارة العسكرية للإقليم إيفان فيدوروف اليوم أن الجيش الروسي قصف الإقليم 402 مرة في خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت "يوكرينفورم" عن فيدوروف قوله في تصريح له "نفذت القوات الروسية 7 غارات جوية على بلدات نوفواندريفكا ومالا توكماشكا وبيلوهيريا وتيميريفكا وليفادني ونوفوداريفكا. وهاجمت نحو 245 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتين ومالا توكماشكا، ومالينيفكا وليفادني".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 8 هجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت نوفودانيليفكا وروبوتين ومالا توكماشكا في حين تم إطلاق ما يصل إلى 142 ضربة مدفعية على بلدات لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا ونوفودانيليفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ومالينيفكا وليفادني، بينما ورد 41 بلاغا عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية. ولم يصب مدنيون بأذى.